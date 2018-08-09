«Костромагорстрой» распродаст имущество для завершения строительства домов

Кострома, , 20:32 — REGNUM «Костромагорстрой» продаст имущество, земельные участки и свободные помещения чтобы завершить строительство домов, сообщает пресс-служба губернатора области. Областная администрация и учредители группы строительных компаний обсудили меры для завершения строительства 5 объектов компании.

В пресс-службе сообщают, что застройщик должен предоставить список имущества и финансовых обязательств третьих лиц, «которые могут быть использованы для завершения строительства объектов».

ИА REGNUM напоминает, что в отношении директоров «Костромагорстроя», которым руководит депутат областной Думы и член партии «Единая Россия» Евгений Нагоров, возбуждено 8 уголовных дел.

На заседании фракции «Единая Россия», однопартийцы потребовали от Евгения Нагорова сдать членский билет, «если никаких изменений с ликвидацией задолженности по заработной плате перед работниками не произойдет до начала осенней сессии». Депутат-должник пообещал что «к 15−20 сентября этот вопрос будет снят»

В июле текущего года офис «Костромагорстроя» по решению Свердловского суда Костромской области был арестован.

По данным судебного пристава-исполнителя отдела по особо важным производствам Натальи Ситниковой, «Костромагорстрой» должен выплатить своим сотрудникам зарплату на 500 тысяч рублей, остальная часть долга — «компенсации в пользу граждан, которым несвоевременно были переданы квартиры по заключенным договорам долевого строительства».