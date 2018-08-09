В Госдуме в ответ на санкции предложили ударить по ракетам

Москва, , 19:30 — REGNUM Принцип взаимности должен работать в экономике, и РФ пора применить в отношении США те же методы, что американцы предпринимают против нашей страны — а именно ударить по чувствительным местам американкой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Принцип взаимности работает не только в дипломатии, когда на высылку какого-то числа наших послов, мы высылаем аналогичное число зарубежных. Этот же принцип должен работать и в экономике. У нас есть целый ряд очень чувствительных позиций, которые мы поставляем США — от титана до ракетных двигателей, — и наверное, правильно, что мы в самом начале санкционного давления не использовали этот довольно чувствительный механизм. Но у наших оппонентов возникло ощущение, что эти механизмы не будут использованы никогда», — отметил Гутенев.

С его точки зрения, в качестве первого демонстрационного шага на санкции США следовало бы обязать увязывать поставки ракетных двигателей РГ-180 и РГ-181 с целями их использования. Так, такие двигатели должны использоваться только в мирных целях.

«США запросили определенное количество двигателей — сначала 100, потом еще 20, сейчас еще хотят. Они планировали за 3 года, потом за 5 лет, теперь за 7 разработать свои двигатели, у них не получается, несмотря на то, что они такие великие. А наш президент выступает за демилитаризацию космоса, он предложил на последней встрече обсудить вопросы по продлению соответствующих соглашений, но понимания мы не находим. Поэтому в случаях, когда американская сторона, которая хочет приобрести двигатели, не сможет нам подтвердить и доказать назначение той полезной нагрузки, при вводе которой будут использоваться наши двигатели, двигатели им поставлять не следует», — отметил Гутенев.

По его словам, такие меры будут серьезным сигналом США со стороны РФ о том, что наша страна хорошо знает и понимает, какие чувствительные зоны есть в американской экономике.

Как ранее передавало ИА REGNUM, США введут новый пакет санкций против РФ с 22 августа. Очередные ограничительные меры могут коснуться государственных банков РФ, а также некоторых важных отраслей экономики РФ. Новый пакет санкций американцы связывают с «делом Скрипателей». Так, РФ обвиняют в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. В случае если РФ не предоставит убедительных, с точки зрения США, доказательств неиспользования химического оружия, то санкции могут быть расширены в ноябре.