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Аэропорт Симферополя обслужил три миллиона пассажиров с января 2018 года

Экономика

Юбилейный пассажир этого года прилетел в Крым из Калуги

Аэропорт Симферополя обслужил три миллиона пассажиров с января 2018 года
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
В аэропорту

Симферополь, 9 августа 2018, 18:37 — REGNUM  В аэропорту Симферополя встретили трехмиллионного пассажира с начала 2018 года, сообщает 9 августа министерство курортов и туризма Республики Крым.

Пресс-служба ведомства уточняет, что трехмиллионного пассажира, прилетевшего в Крым из Калуги, лично встречал глава ведомства Вадим Волченко.

Юбилейный в 2018 году пассажир получил в подарок сертификаты на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и на семейное посещение кинопарка.

Ведомство уточняет, что в 2018 году трехмиллионный пассажир прибыл в аэропорт Симферополя на двое суток раньше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день аэропорт Симферополя обладает самой крупной сеткой полетов в России и принимает авиарейсы с 63 воздушных направлений.

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