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В Узбекистане планируют отменить лицензирование вин

Экономика

С 2018 по 2022 год планируется реализовать 73 инвестиционных проекта на сумму $280 млн

В Узбекистане планируют отменить лицензирование вин
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Ташкент, 9 августа 2018, 19:31 — REGNUM  В Узбекистане планируют отменить лицензирование для производителей натуральных виноградных вин, сообщает 9 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на председателя правления АО «Узшаробсаноат» Отабека Мустафаева.

Производителям вин планируется предоставить право определять сроки хранения. Кроме того им будет оказана государственная поддержка. В частности, с 2018 по 2022 год планируется реализовать 73 инвестиционных проекта на сумму $280 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу по ускоренному развитию виноградства и модернизации производства алкогольной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане разработают пятилетнюю программу по развитию виноделия

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Экономика Узбекистана
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