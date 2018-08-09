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Власти назвали руководство завода «Южный Севастополь» мошенниками

Экономика

Невидимая рука рынка не помогла крупнейшему судоремонтному предприятию

Севастополь, 9 августа 2018, 18:17 — REGNUM  Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал мошенниками руководство судостроительного завода «Южный Севастополь», отметив, что для них всё закончилось контрактом с судостроительным заводом «Вымпел». Об этом он заявил 9 августа на заседании Совета предпринимателей города.

«Год заняла ситуация с решением имущественных вопросов, сколько криков было со стороны мошенников, которые там находятся. Кричать они и могут и дальше, но всё закончилось заключением 49-летнего контракта с судостроительным заводом «Вымпел», — отметил губернатор.

Напомним, частный судостроительный завод ООО «Южный Севастополь» заключил с правительством города в 2015 году договор аренды на использование площадки «Севморпорта», но позже местные власти решили его расторгнуть в судебном порядке. Чеченский предприниматель Умар Джабраилов предлагал через СМИ инвестировать в развитие «Южного Севастополя» до 20 млн долларов.

В июле 2017 года общее собрание трудового коллектива судоремонтного завода высказалось за проведение акций протеста в связи с решениями местных судов разорвать договор аренды госимущества за неуплату арендной платы «Южным Севастополем» в размере 32 млн рублей.

В июне 2018 года правительство Севастополя передало заводу «Вымпел» все мощности, на которых располагался «Южный Севастополь».

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