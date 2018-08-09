«Украинское правительство не понимает ситуацию с «Северным потоком — 2»

Киев, , 18:02 — REGNUM В украинском правительстве неверно оценивают ситуацию с поддержкой «Северного потока — 2» в ЕС и Европе в целом. Проект уже состоялся, и бороться с ним бесполезно — но даже в такой ситуации возможность сохранить транзит российского газа через Украину есть. С таким заявлением сегодня, 9 августа, выступил лидер движения «Украинский выбор — Права народа», политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в Германии в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2». В частности, судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на 25 июля приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года. Формальные препятствия проекту из европейских стран на сегодня возводит только Дания.

«Альтернативы российскому голубому топливу нет не только с точки зрения неподъемных затрат на покупку газа из альтернативных источников, но и с точки зрения логистики. Мощности польского терминала по приему СПГ не позволят обеспечить его поставки в Украину даже в незначительных объемах. Вопрос же с прохождением танкеров с СПГ через турецкие проливы не решен, да и терминала по его приемке у Украины нет. Нидерланды уже начали резкое сокращение добычи газа в силу экологических проблем, а возможности Норвегии в ближайшие годы резко сократятся, она уже сейчас неспособна наращивать его добычу», — анализирует ситуацию на газовом рынке Медведчук.

По его мнению, о том, что украинское правительство не понимает ситуацию, свидетельствует, в частности, заявление замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, ранее заявившей о том, что только четыре страны ЕС — Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия — не поддерживают позицию Украины по строительству «Северного потока — 2».

«Заявление это было сделано еще 20 июля, но его продолжают цитировать… Поэтому целесообразно высказать следующие соображения. А как же быть с Чехией? Да, вначале она была против газопровода, но затем ее позиция изменилась. Аналогичный путь проделала Словакия. Можно ли отнести к противникам «Северного потока — 2» Францию? Если не принимать во внимание заявления отдельных политиков и даже представителей власти — нельзя. Если же учесть активнейшее участие в проекте энергетического и газового гиганта ENGIE, основной владелец которого — государство, то Франция, несомненно, не только сторонник, но и участник проекта», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Швеция, формально осуждая строительство газопровода, дала согласие на определение трассы для его прокладки в шведской исключительной экономической зоне в Балтийском море. А позиция колеблющейся Дании, считает Медведчук, не принципиальна для реализации проекта.

«Италия воздерживается на всех голосованиях на Совете ЕС по «Северному потоку — 2». Это поддержка Украины? Не надо выдавать желаемое за действительное. Это не имеет ничего общего с защитой интересов Украины. В чём же они состоят? В договоренности с РФ и Европой по созданию совместного с ними газотранспортного консорциума, чего Украина не делает», — отметил лидер «Украинского выбора».

При этом он уверен в том, что возможность сохранить транзит газа через Украину всё еще есть.

«С учетом прогнозов резкого увеличения потребностей ЕС (из-за роста европейской экономики, потери газодобычи в Норвегии и Нидерландах, массового отказа Европы от угля как топлива вследствие его негативного влияния на экологию) мощности украинской ГТС могут быть востребованы. Важный козырь Украины — то, что поставки газа через украинскую ГТС дешевле его покупки в США или Катаре. Шанс есть. Договариваться украинские чиновники не хотят, лишь обостряя напряженность в отношениях между Украиной и РФ, между «Нафтогазом» и «Газпромом». Это путь к полной потере транзита газа через Украину. Времени для реального решения проблемы (хотя бы частичного сохранения транзита) осталось совсем мало», — предостерегает политик.

ИА REGNUM напоминает, что 19 июля президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер и не имеет политической подоплеки.

«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, и «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», — подчеркнул президент РФ.

Также Путин неоднократно заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней. Так, на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер заверил своего американского коллегу, что Москва готова сохранить транзит и продлить контракт с Киевом, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Между тем глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в интервью «Экономической правде», опубликованном 6 августа, что не верит в сохранение транзита российского газа через Украину, если будет реализован проект «Северный поток — 2» в формате, на котором настаивают Россия и Германия.

8 августа президент Украины Петр Порошенко провел с государственным секретарем США Майком Помпео телефонный разговор, одной из тем стал именно проект «Северный поток — 2». Суть беседы политиков пресс-службы не сообщают.