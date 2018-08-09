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Власти Севастополя повысили ранее сниженный прожиточный минимум

Экономика

Теперь он составляет 10 тыс. 099 рублей, при среднем по стране 11 тыс. 163 рубля

Власти Севастополя повысили ранее сниженный прожиточный минимум
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 9 августа 2018, 17:58 — REGNUM  Правительство Севастополя утвердило новые показатели прожиточного минимума за второй квартал 2018 года. Решение принято на очередном заседании 9 августа. Как сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, в расчёте на душу населения он теперь составит 10 тыс. 099 рублей.

«Для трудоспособного населения — 10 тыс. 782 рубля. Для детей — 10 тыс. 766 рублей, а для пенсионеров — 8 тыс. 267 рублей», — отметил специалист.

По его словам, по сравнению с показателями первого квартала 2018 года, прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 3,6%, а для детей — на 4,1%.

Напомним, в феврале 2018 года правительство Севастополя снизило величину прожиточного минимума для основных социально-демографических групп граждан за четвертый квартал 2017 года на 5%.

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Прожиточный минимум в России
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