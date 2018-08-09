В Литве объявлен конкурс на строительство радиоактивного могильника

Вильнюс, , 17:38 — REGNUM Администрация недействующей Игналинской АЭС объявила открытый конкурс на закупку услуг инженера по техническому надзору за строительством поверхностного могильника для низко и среднеактивных короткоживущих радиоактивных отходов (проект В25), сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, на предприятии.

Целью проекта B25 является проектирование и строительство поверхностного могильника для низко‑ и среднеактивных короткоживущих радиоактивных отходов. Могильник, его защитная зона и вспомогательные сооружения, необходимые для его эксплуатации, займут территорию общей площадью около 45 гектаров. Проект могильника предусматривает наличие трех групп отсеков (по 12 отсеков в каждой группе) и всей необходимой для их эксплуатации инфраструктуры. Первая и вторая группы отсеков (всего 24 отсека) и инфраструктура будут построены на первом этапе строительства, решение по третьей группе отсеков будет принято на этапе снятия с эксплуатации ИАЭС с учетом реальных потребностей. Могильник будет построен рядом с ИАЭС и будет использован для размещения отходов.

Проект B25 финансируется из средств Игналинской программы Европейского союза. Сумма всего проекта — порядка 100 млн евро.