До 2024 года в Псковской области хотят построить 1,8 млн кв метров жилья

Псков, , 17:31 — REGNUM В Псковской области в 2018 году запланировали ввести в строй 245 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 9 августа, на конференции ко Дню строителя в Пскове заявил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, за половину 2018 года в регионе уже построено 632 дома общей площадью около 100 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется строительство 51 многоквартирного дома общей площадью 256 тыс. кв. метров.

Агапов отметил, что в регионе растёт число выдаваемых нарушений на строительство. В 2017 году их выдано 2,5 тысячи (в 2016 году — всего 1,8 тысячи), а в первом полугодии текущего года — уже 1,2 тысячи разрешений.

«Это говорит о том, что стройкомплекс региона движется вперёд и набирает обороты», — заявил Агапов.

Строительный комплекс Псковской области включает в себя более 1,6 тыс. организаций, где работают около 7 тыс. человек — более 3% от общей численности занятых в экономике региона.

«По итогам 2017 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области, составила 30 кв. метров, и, таким образом, Псковская область вышла на второе место по Северо-Западному федеральному округу по этому показателю», — отметили в администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задачи по улучшению жилищных условий и увеличению объёма жилищного строительства поставлены в новом «майском» указе президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».