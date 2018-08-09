37 тыс. человек остались без света в Ивановской и Костромской областях

Иваново, , 17:29 — REGNUM Около 18 тыс. жителей Ивановской области остались без электроснабжения 9 августа, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Как сообщается, в 14:23 9 августа «действием защит отключилась работавшая в тупиковом режиме первая цепь ВЛ 110 кВ «Фурманов-1 — Приволжск с отпайками».

В результате без света остались в общей сложности почти 37 тыс. человек — 18,8 тыс. в Ивановской области и около 18,2 тыс. — в Костромской.

В 15:53 энергоснабжение было полностью восстановлено.

Отметим, что в конце мая из-за урагана в Ивановской области было отключено энергоснабжение более 25 тыс. человек. В начале июля, также из-за непогоды, без света остались около двух тысяч жителей.