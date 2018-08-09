В Казахстане назвали причины очередного ослабления курса тенге

Астана, , 18:16 — REGNUM Ослабление курса тенге по отношению к доллару на 1,6% в течение одного дня связано с ослаблением курса рубля из-за возможного ужесточения антироссийских санкций, сообщили 9 августа в пресс-службе Национального банка Казахстана.

9 августа национальная валюта Казахстана ослабла до 354,06 тенге за доллар, курс рубля — до 66,3 рубля за доллар, что на 4,1% больше, чем 8 августа. В финрегуляторе добавили, что ослабление национальных курсов валют связано с информацией о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях.

В Нацбанке считают, что ослабление курса валют также связано со снижением мировых цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что правительство республики может пересмотреть государственный бюджет в случае обвала национальной валюты. По его мнению, те параметры, которые заложены в действующем бюджете, выдерживают волатильность тенге.

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