Во время экономической войны ЦБ советуют изменить политику

Москва, , 16:50 — REGNUM Политика правительства и Центробанка РФ в вопросе валютного регулирования сделала экономику страны более чувствительной к санкциям и зависимой от действия западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

США объявили о введении очередного пакета санкций против РФ с 22 августа.

«Это совершенно ожидаемое решение, ещё в 2014 году я говорил, что санкции будут вводиться вне зависимости от действий РФ, а в зависимости от готовности ЕС и США», — отмечает Емельянов.

Между тем сейчас точно неизвестно, какие именно ограничения введут американские власти. Однако в этот раз ограничения могут коснуться государственных банков страны. Кроме того, ранее сенаторы США угрожали, что могут запретить любые транзакции с суверенным госдолгом.

«Пожалуй, наиболее существенны и будут санкции против наших банков и связанный с этим отток валюты и удар по рублю. Но тут, опять-таки, больше вопросов к нашему правительству и нашему Центробанку. Пока у нас будет такое либеральное валютное законодательство мы будем очень болезненно реагировать на международные санкции», — считает Емельянов.

По его словам, политика правительства и регулятора по открытому финансовому рынку РФ сделали экономику страны зависимой от решения мировых финансовых спекулянтов.

«Когда им выгодно, они свободно вводят деньги в РФ, укрепляя рубль. Но малейший чих на международной арене — и они выводят деньги, рубль падает. Такая высокая волатильность, которая очень вредна для экономики, это не столько результат санкций, сколько результат нежелания ЦБ проводить более жёсткую политику и ужесточить валютное законодательство. Надо понимать, что мы находимся в состоянии экономической войны и те меры, которые были действенны в мирное время, сегодня не работают», — подчеркнул Емельянов.

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