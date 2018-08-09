В Симферополе готовятся к круглосуточному капремонту дорог

Симферополь, , 16:44 — REGNUM Власти Симферополя заключили контракт с подрядчиком на проведение капитального ремонта дорог. Работы из-за сжатых сроков будут вестись круглосуточно. Об этом 9 августа на заседании сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

«С 13 августа подрядчик начинает работы по улицам Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, Аральская и 1-й Конной Армии. В связи с ограниченными сроками выполнения обязательств по контракту они будут вестись в круглосуточном режиме», — уточнил чиновник, отметив, что на этих улицах на время ограничат движение.

Подрядчиков на проведение капремонта на остальных улицах столицы Крыма обещают определить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов пообещал, что крымских чиновников и руководителей муниципалитетов, сорвавших сроки выполнения тендерных процедур по капитальному ремонту дорог, будет ждать серьёзное административное наказание.

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