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Костромской мост через Волгу полностью открыт

Экономика

Все полосы для движения открыты в честь празднования Дня города

Кострома, 9 августа 2018, 16:41 — REGNUM  Все 4 полосы костромского моста через Волгу будут открыты с 9 августа до 14 августа текущего года, сообщает пресс-служба губернатора области. С 15 августа две полосы вновь закроют для «завершения работ по монтажу резинометаллических частей деформационных швов».

В пресс-службе отмечают, что местные власти ожидают большой поток туристов в честь празднования Дня города. Для удобства костромичей и гостей было решено временно открыть ремонтируемый мост для беспрепятственного движения транспорта.

На мосту уже завершены работы по укладке выравнивающего слоя, смонтированы тротуарные плитки и опоры освещения, установлено 15 из 28 деформационных швов, на 60% выполнены работы по гидроизоляции и на 80% — монтаж очистных сооружений и устройство ливневой канализации.

ИА REGNUM напоминает, что ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Все работы обещают закончить к 1 ноября 2018 года.

Капитальный ремонт переправы выполняет ООО «ММС». Затраты на реализацию проекта (640 миллионов рублей) оплатил федеральный бюджет.

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Ремонт моста в Костроме
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