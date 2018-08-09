В Узбекистане планируют восстановить производство сахара

Ташкент, , 16:39 — REGNUM В Узбекистане планируют восстановить работу заводов по производству сахара, которые закрылись в 2017 году из-за девальвации национальной валюты, сообщает 9 августа издание Kun. uz со ссылкой на заместителя председателя «Узбекозиковкатхолдинг» Асатилла Салимова.

По его словам, в результате девальвации валюты килограмм сахара стал стоить 6 тыс. сумов (50,33 рубля), и собственные производители пока не в состоянии конкурировать. В настоящее время весь внутренний спрос на сахар покрывается за счет импорта.

Салимов добавил, что в 2018 году планируется запустить завод «Ангрен-шакар». Компания планирует оптимизировать логистику и другие затраты для того, чтобы выйти на рынок.

Напомним, в конце 2017 года в Узбекистане закрылись два завода по производству сахара — «Хоразм-шакар» и «Ангрен-шакар». Суммарная производительная мощность заводов составляет 700 тыс. тонн.

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