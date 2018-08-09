Банк «Возрождение» предоставил колхозу «Заветы Ильича» льготный кредит

Москва, , 16:09 — REGNUM Банк «Возрождение» подписал первое соглашение в рамках программы Минпромторга РФ, предусматривающей льготное кредитование предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает 9 августа пресс-служба министерства.

«Кредит по ставке 5,7% годовых предоставлен ООО «Колхоз «Заветы Ильича» на приобретение сельскохозяйственной техники российского производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление кредитных средств позволит предприятию приобрести посевные комплексы, а те в свою очередь — сэкономить затраты на ГСМ, снизить трудозатраты и сократить себестоимость выпускаемой продукции.

Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина пояснила, что программа Минпромторга направлена на стимулирование спроса на отечественную технику и оборудование, финансирование деятельности предприятий без снижения их доходности, а также на снижение процентной нагрузки на бизнес.

«Банк старается по максимуму использовать все существующие программы господдержки, и мы рады, что в нашем арсенале появился новый эффективный инструмент для развития бизнеса наших клиентов», — пояснила представитель финансово-кредитного учреждения.

Добавим, что реализация программы осуществляется в соответствии с постановлением № 163 от 17 февраля 2018 г. о возмещении выпадающих доходов по кредитам на покупку техники. На эти цели в бюджете заложено 2 млрд рублей.

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