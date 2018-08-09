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Правительство Италии не собирается повышать НДС

Экономика

Вице-премьер Маттео Сальвини предположил, что журналисты придумывают новости из-за летнего затишья

Рим, 9 августа 2018, 16:04 — REGNUM  Правительство Италии не намерено увеличивать налога на добавленную стоимость, заявили в четверг, 9 августа, оба вице-премьера страны — Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Ранее ряд ведущих итальянских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что правительство будет вынуждено повысить НДС, чтобы найти средство на выполнение своих обещаний — снижение и унификацию налога на доходы физических лиц, введения «дохода от гражданства» и поэтапного пересмотра пенсионной реформы.

В правительстве уже давали обещания не повышать НДС и не намерены его нарушать, сказал журналистам Луиджи Ди Майо.

Его коллега по правительству Маттео Сальвини предположил, что журналисты просто придумывают новости из-за того, что в августе им не о чем писать.

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Экономика Италии
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