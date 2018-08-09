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В комитете Госдумы считают, что новые санкции США навредят мировой торговле

Экономика

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку прокомментировал анонсированные Вашингтоном новые санкции против России

В комитете Госдумы считают, что новые санкции США навредят мировой торговле
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции, санкции...

Москва, 9 августа 2018, 16:04 — REGNUM  Новые санкции США в отношении России будут действовать «против той цели, которую заявляет американский истеблишмент», считает глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Очередные антироссийские меры Вашингтона усилят консолидацию российского общества и «сработают на ещё большее импортозамещение и большую опору на собственные ресурсы», заявил депутат в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, как полагает Аксаков, санкции Соединённых Штатов нанесут серьёзный вред международной торговле, отношениям между Москвой и Вашингтоном и международным отношениям в целом.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне госдепартамент США анонсировал введение новых санкций в отношении Москвы — якобы за применение Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

В начале августа группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США проект «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию. Документ предусматривает как реализацию мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», так и введение дополнительных санкций.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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