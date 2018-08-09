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ВТБ объявил о готовности приобрести несколько банков, включая «Возрождение»

Экономика

Переговоры ведутся, но они не завершились подписанием «юридически значимых документов»

Москва, 9 августа 2018, 15:53 — REGNUM  Руководство ВТБ ведет переговоры с целью приобретения нескольких банков, сообщил 9 августа старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов во время телеконференции. Об этом пишут Ведомости.

В настоящее время переговоры носят общий характер и еще не завершились подписанием «юридически значимых документов». Пьянов подтвердил, что ВТБ рассматривает варианты приобретения не только банка «Возрождение», о чем сообщалось в июне, но и других кредитных организаций. Однако подробности он раскрывать не стал.

Напомним, о готовности рассмотреть перспективы от приобретения банка «Возрождение» глава ВТБ Андрей Костин сообщал еще в январе.

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Одновременно Центробанк РФ предписал руководству Промсвязьбанка — братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым — снизить долю в «Возрождении». Позднее срок этого был продлен до июня. Санация Промсвязьбанка завершилась разделом активов, в результате которого банк остался во владении у Дмитрия Ананьева.

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Банковское дело
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