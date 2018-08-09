Глава самоуправления Калуги ознакомился с ходом ремонта детских садов

Калуга, , 15:52 — REGNUM В Калуге, 9 августа, глава городского самоуправления Александр Иванов посетил детские сады «Алые паруса» и «Непоседы» с целью проверки хода ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в «Алых парусах» работы по ремонту фасада выполнены на 50%, в сентябре здание встретит детей обновлённым.

«Мы продолжаем контролировать ход работ по ремонту детского сада «Алые паруса», сейчас идёт наиболее трудоёмкая работа: воссоздание панно с символичными сценами из одноимённого произведения», — рассказал Александр Иванов.

В детском саду «Непоседы» завершены работы по ремонту канализации, ведутся работы по ремонту электросетей и замене кровли. Оконные блоки частично будут заменены на новые, также ведутся работы по подготовке фасада под покраску. Ремонт внутренних помещений практически завершен: заменены полы, стены приведены в нормативное состояние, закуплены и установлены энергосберегающие лампы, которые накапливают энергию в течение дня, а в случае отключения электричества продолжать работать.

«В этом году завершается трёхлетняя программа ремонта детских садов, построенных пятьдесят и более лет назад. Программа была разработана по инициативе депутатов Городской думы от фракции «Единая Россия» и поддержана депутатами всех партий, представленных в думе, — отметил Александр Иванов. — В этих садах ни разу проводился капитальный ремонт, во многих ситуация была уже близка к критической — требовался срочный ремонт кровли, фасада, инженерных коммуникаций, состояние внутренних помещений также оставляло желать лучшего».

В 2016 и 2017 годах на ремонт дошкольных учреждений выделялось по 20 миллионов рублей, в 2018 году было выделено 25 миллионов. Всего в ходе реализации 3-летней программы было отремонтировано 29 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования.

«За три года была отремонтирована почти половина детских садов, построенных в 50−60-е годы прошлого века, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги, — в некоторых учреждениях были проведены настолько масштабные работы по ремонту и реконструкции, что теперь эти детские сады по уровню комфорта не уступают вновь построенным. Новый облик приобрели детские сады «Ручеек», «Антошка» и «Непоседы».

Однако, не обошлось и без замечаний.

«В ходе проверки обнаружилось, что смета по ремонту кровли одного из детских садов на сумму более двух миллионов рублей до сих находится на проверке, — сообщил Александр Иванов, — лето подходит к концу и, я считаю, что это серьёзная недоработка исполнителей. Я потребовал от управления образования взять на контроль этот вопрос, ведь здесь речь идёт об эффективном освоении бюджетных средств. Такие же проблемы мы наблюдаем и в некоторых школах: затягиваются сроки проверки смет, как следствие подрядчики не успеют завершить работы до начала учебного года и доставят неудобства учащимся».

Работа по ремонту детских садов и в дальнейшем будет находиться на контроле у депутатского корпуса.