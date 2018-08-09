Нефть ждёт поддержки после падения

Москва, , 15:42 — REGNUM Нефтяной рынок начал неделю с попыток восстановления, однако падение 8 августа перечеркнуло все попытки покупателей вернуть котировки выше уровня $75 за баррель. Поводов для коррекции оказалось предостаточно — это информация о том, что Саудовская Аравия не будет пересматривать отношения с Канадой в плане поставок нефти из-за политических разногласий, это и китайский фактор. Китай 23 августа одновременно с США введет 25%-ные пошлины на товары на $16 млрд, включая нефтепродукты, заявил корреспонденту аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

«Также плюсом к снижению нефтяных котировок выступили вчерашние данные от министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Как говорится в отчете, недельные запасы сократились на 1,351 млн баррелей вместо ожидаемого сокращения в 2,800 млн, а резервы бензина США увеличились на 2,900 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Нефтяным трейдерам также следует обратить внимание на данные по числу буровых от Baker Huges, которые выйдут 10 августа. Учитывая, что в отчете EIA было сказано о выходе сланцевых компаний на самоокупаемость, можно ожидать не только увеличения количества буровых, но и увеличение самой добычи, что дополнит картину «медвежьими» факторами.

«Учитывая техническую картину, стоит отметить, что сейчас нефть марки Brent торгуется у горизонтальной поддержки. Пробитие уровня $71,77 сформирует дальнейшие продажи с целью $70,50, в противном случае следует ожидать восходящей коррекции до отметки $73,32 за бочку нефти», — полагает эксперт.

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