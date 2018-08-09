Поставки сжиженного газа из США в Европу выросли в два раза

Брюссель, , 15:23 — REGNUM С момента запуска поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу с весны 2016 года их объём достиг 2,8 млрд кубометров. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

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«Часть американского экспорта газа в Европу увеличилась вдвое, выросши от 5% до 10% в 2016—2017 годах», — уточнила Андреева.

Член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете назвал такую диверсификацию газоснабжения «важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в ЕС», поэтому, по его словам, следует «приветствовать увеличение импорта сжиженного природного газа из США».

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год «Газпром» поставил за рубеж 179,3 млрд кубометров газа, только за пять месяцев 2017 объём поставок газа в страны Европы вырос на 9,5 млрд кубометров, или на 13,3%. Всего же за 2017 год поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС увеличился на 12% и достигли рекордных 193 млрд кубометров в год. в 2018 году европейские потребители российского газа могут получить на 2,4% больше «голубого топлива» — до 199 млрд куб. м.

Напомним, первый танкер с СПГ из США отправился в Европу в апреле 2016 года. В 2017 году, согласно Информационной администрации министерства энергетики США (EIA), американцы поставили в европейские страны около 500 млн кубометров СПГ. При этом по итогам 2016 года основными покупателями сжиженного газа стали Португалия, Испания, Италия и Турция. Доля американского СПГ в Европе не превысила 13% всех поставок.

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