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Ростех создаст кадровый актив для конверсии предприятий ОПК

Экономика

Компании нужны сотрудники, способные генерировать идеи в области перевода предприятий оборонной промышленности на выпуск гражданской продукции

Москва, 9 августа 2018, 15:22 — REGNUM  Академия госкорпорации «Ростех» реализует проект по созданию кадрового актива для конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и увеличения выпускаемой ими доли гражданской продукции до 50% к 2025 году, сообщает пресс-служба предприятия.

«Ключевой составляющей успеха конверсии является кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего внимания сотрудники, способные генерировать идеи, создавать качественные и востребованные продукты», — прокомментировал инициативу исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Отмечается, что базовая программа академии рассчитана на 1,5 тысячи человек. Наиболее отличившиеся на первом этапе смогут принять участие в освоении углубленного курса. Итогом этой работы станет отбор 100 специалистов, которые получат доступ к специальным программам «развития и экспертной поддержки» гражданских проектов.

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Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса
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