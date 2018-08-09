Ростех создаст кадровый актив для конверсии предприятий ОПК

Москва, , 15:22 — REGNUM Академия госкорпорации «Ростех» реализует проект по созданию кадрового актива для конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и увеличения выпускаемой ими доли гражданской продукции до 50% к 2025 году, сообщает пресс-служба предприятия.

«Ключевой составляющей успеха конверсии является кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего внимания сотрудники, способные генерировать идеи, создавать качественные и востребованные продукты», — прокомментировал инициативу исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Отмечается, что базовая программа академии рассчитана на 1,5 тысячи человек. Наиболее отличившиеся на первом этапе смогут принять участие в освоении углубленного курса. Итогом этой работы станет отбор 100 специалистов, которые получат доступ к специальным программам «развития и экспертной поддержки» гражданских проектов.

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