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Силуанов объяснил, с чем связана нестабильность на рынках России

Экономика

У правительства страны и у Банка России есть в наличии все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности

Силуанов объяснил, с чем связана нестабильность на рынках России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 9 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Сегодняшняя нестабильность на российских ранках происходит на фоне сведений о возможном введении властями США нового пакета антироссийских санкций. Об этом 9 августа заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, у правительства страны и у Банка России есть в наличии все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности. В настоящее время правительство и регулятор следят за развитием ситуации на рынках, добавил министр финансов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что «офшорная аристократия», которая занимает доминирующие позиции в российском правительстве, не готова защищать национальные интересы России от враждебного западного давления.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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