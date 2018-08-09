Новгородская ливнёвка — «колоссальная статья затрат»: нужно 5 млрд рублей

Великий Новгород, , 15:06 — REGNUM Ливневая канализация Великого Новгорода нуждается в комплексной модернизации, и это «колоссальная статья затрат» — около 5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании пресс-клуба, организованном Новгородским областным отделением Союза журналистов России, заявил заместитель директора МУП «Новгородский водоканал», главный инженер Дмитрий Антипов.

Он напомнил, что ливнёвка была передана предприятию только в 2018 году, до этого в течение трёх-четырёх лет ею практически не занимались: предприятие «Ремстройдор», на балансе которого была система ливневой канализации, находилось в предбанкротном состоянии. «Новгородский водоканал» организовал службу по эксплуатации систем ливневой канализации — раньше такой просто не было.

По словам Дмитрия Антипова, на приведение сетей в удовлетворительное состояние (это более 400 км) предприятию потребуется от трёх до пяти лет. Сейчас ведутся плановые ремонтные работы. Так, например, одновременно с ремонтами дорог в городе специалисты «Новгородского водоканала» ремонтируют канализационные колодцы — около ста уже приведены в порядок.

Но для эффективной работы всей системы только работающих приёмных колодцев недостаточно: сами магистрали засорены, по оценкам «Новгородского водоканала», на 40−60%.

«Много проблемных мест уже «разрулено», но каждый новый ливень выявляет новые проблемные точки», — пояснил Дмитрий Антипов.

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В настоящее время плата за ливневое водоотведение в Великом Новгороде взимается только с юридических лиц, но организации пытаются оспорить тарифы в судах. Население города за содержание ливнёвки не платит никак, но в случае, если предприятие подготовит инвестиционную программу, ситуация может измениться.

«Если «Новгородский водоканал» представит инвестиционную программу — рост тарифа неизбежен, но он не должен зашкаливать», — прокомментировал заместитель председателя комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области Виталий Павленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема состояния системы ливневой канализации для Великого Новгорода — многолетняя. Ситуация в городе обостряется после ливней и затяжных дождей. В 2016 году, когда власти города решили передать сети «Новгородскому водоканалу», заявлялось, что 80% сетей требуют капитального ремонта.