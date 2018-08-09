Две линии «Ямал СПГ» — 3,5% от мирового объёма сжиженного газа

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 15:05 — REGNUM В ЯНАО 9 августа 2018 года официально запущена вторая технологическая линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Проект был реализован в рекордные сроки — с опережением графика на шесть месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Напомним, первая технологическая линия завода была запущена в декабре 2017 года с участием президента РФ Владимира Путина. Вторая линия «Ямал СПГ» работает на проектной мощности 5,5 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 млн тонн СПГ в год. Отметим, что продукция завода отгружается в танкеры и полностью идёт на экспорт. Всего с проекта уже отгружено 47 танкерных партий или более 3,5 млн тонн СПГ.

«Запуск третьей очереди также ожидается со значительным опережением графика — это выдающееся достижение в масштабах мировой СПГ-индустрии. Совокупная доля двух линий «Ямала СПГ» уже составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель — к 2030 году производить 55−60 млн тонн СПГ в год», — заявил председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения при участии «НОВАТЭК» (50,1% акций), концерна TOTAL (20% акций), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20% акций) и Фонда Шёлкового пути (9,9% акций). Строительство совместного предприятия по сжижению природного газа «Ямал СПГ» осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

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