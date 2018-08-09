В Минэнерго РФ заявили о вреде новых санкции США для рынка и потребителей

Москва, , 14:58 — REGNUM Соединённые Штаты пытаются повлиять на рынок, причём делают это неконкурентоспособными способами. Такое заявление журналистам сегодня, 9 августа, сделал первый заместитель главы Минэнерго РФ Алексей Текслер, комментируя новый пакет обсуждаемых в США антироссийских санкций.

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При этом Текслер отметил, что это будет вредно как для самого рынка, так и для потребителей.

«Мы видели, что было в январе этого года, когда замерзала Европа, реально газ по нормальным ценам могла дать только Россия, — напомнил заместитель министра. — Наш газ уходил в Америку ровно по этим же причинам».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа госдеп США анонсировал новые санкции против России. Власти США предлагают ввести ограничения в связи с применением отравляющего вещества в Солсбери, к которому якобы причастна Россия. В частности, под ограничения из-за размытости формулировок могут попасть почти любые энергетические проекты, в которых участвует Россия.

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