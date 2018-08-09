Омский НПЗ вложит 106 млрд рублей в лучшие природоохранные технологии

Омск, , 14:57 — REGNUM Омский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром нефть» намерен вложить 106 млрд рублей в лучшие природоохранные технологии и переход на современные цифровые системы управления и контроля, сообщила 9 августа пресс-служба предприятия.

В настоящее время на заводе продолжается модернизация в рамках подписанного трехстороннего соглашения между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Министерством связи и массовых коммуникаций России. Отмечается, что опыт перехода на новые технологии на Омском НПЗ станет основой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга.

«Показателен пример внедрения на предприятии автоматизированной системы мониторинга воздуха. Сегодня это уже требование федерального закона. Подобные системы должны использовать и другие крупные предприятия», — сказал во время посещения завода первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов.

Добавим, что «Газпром нефть» реализует масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составит более 550 млрд рублей.

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