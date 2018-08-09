В рамках инвестпроектов в Чувашии создадут 2 тыс. рабочих мест

Чебоксары, , 14:56 — REGNUM В Чувашии на расширенном заседании правительства подвели итоги экономического и социального развития республики в I полугодии текущего года. В ходе заседания глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что по ряду ключевых направлений регион демонстрирует положительную динамику, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Михаила Игнатьева, в I полугодии 2018 года индекс промышленного производства составил 101,6%, индекс производства сельхозпродукции — 105%. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,7%, реальная заработная плата — 109,3%.

Основные итоги социально-экономического развития назвал премьер-министр Иван Моторин. Акценты были сделаны на инвестиционной составляющей. В частности, было отмечено, что с начала года в республике открыты новые производственные площадки, которые способствуют увеличению выпуска импортозамещающей продукции, модернизации производства, профессиональной подготовке кадров. По словам премьера, в рамках реализации 70 инвестиционных проектов промышленных предприятий Чувашии в 2018 году будет создано более 400 рабочих мест — в I полугодии появилось 250.

Всего в рамках реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики создано более 850 рабочих мест. В целом за 2018 год планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

В I полугодии финансовую поддержку на сумму 449,8 млн рублей получили 255 субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства предоставлялисб в форме прямых субсидий на поддержку проектов в области модернизации производства, микрозаймов и поручительств. Всеми формами государственной поддержки за данный период воспользовалось 6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

В то же время объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней в I полугодии составил расчётно 6 млрд рублей (с ростом 10%), в 2018 году оценочно составит 14,6 млрд рублей.

Иван Моторин отметил, что сельхозтоваропроизводителями республики предпринимаются меры для обеспечения импортозамещения и реализуются крупные инвестиционные проекты. Инвестпроекты реализуют ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский», АО «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «ЧебоМилк» и ряд других.

В ходе заседания выступили руководители ряда предприятий. Генеральный директор ООО «Промтрактор-Промлит» Юрий Костромичев рассказал, что рост спроса в автомобильной промышленности и железнодорожном транспорте позволил предприятию увеличить объемы производства и выйти на стабильную работу. За первое полугодие выпущено продукции более чем на 800 млн рублей, это почти в 1,5 раза выше к аналогичному периоду прошлого года. По словам Костромичева, завод на три года укомплектован заказами и в ближайшие месяцы должен выйти на безубыточное производство. На сегодняшний день предприятие испытывает дефицит кадров — до конца года планируется принять на работу порядка 800 человек.

Председатель совета директоров объединения «Каскад» Константин Маскевич сообщил, что в строительство и закупку оборудования планируется инвестировать почти 70 млн рублей, в освоение новых видов изделий — 35 млн рублей. Результатом реализации инвестиционного проекта по расширению производства стало состоявшееся в марте 2018 года в индустриальном парке города Чебоксары открытие нового производственного здания первой очереди строительства. Второй этап строительства планируется начать в сентябре 2018 года — будет построено здание общей площадью 6 тыс. кв. метров.

Уменьшение объемов отгрузки продукции за первое полугодие 2018 года отмечено на АО «ЧЭАЗ». Заместитель генерального директора Алексей Шурдов пояснил, что причиной спада явилось снижение заказов на комплекты электрической аппаратуры коммутации и защиты. В перспективе предприятие планирует развивать производство процессорной релейной и приводной техники. Михаил Игнатьев рекомендовал использовать возможности для расширения сотрудничества с ФГУП «Атомфлот», которое реализует несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе используя продукцию электротехнических предприятий Чувашии.