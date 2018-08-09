Что ждёт экономику РФ после того, как она нарастила сырьевой экспорт?

Москва, , 14:59 — REGNUM В РФ наблюдается структурная перегруппировка сырьевого экспорта, что почти ничего не меняет и по большей части позитивно ни на чём не скажется, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первые шесть месяцев 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт России достиг 70 млрд долларов, увеличившись на 23%.

«Качественных изменений никаких нет, а есть структурная перегруппировка сырьевого экспорта, что, вообще говоря, мало что меняет и позитивно ни на чём не скажется, — сказал Бузгалин. — Базовая причина одна — возможность получения рентных доходов частным бизнесом и получения государством части этих рентных доходов за счёт легальных и нелегальных откатов. Рентный доход всегда получать проще, чем доход от прибыли».

Прибыль, как отметил Бузгалин, требует инвестиций, предпринимательской активности, связанной с рисками.

«Рентный доход — он по определению не требует никаких усилий, и получать его можно не от частного богатства, а от общественного, — пояснил экономист. — То есть частный капитал присваивает доход от общественного богатства. Ресурсы — это общественное богатство. Некоторые ограничения здесь связаны с тем, что государство вынуждено хотя бы отчасти считаться с тем, что есть граждане, которые тоже могут в какой-то момент создать проблемы для государственного аппарата. Чем более активны граждане, тем больше ограничений для получения рентных доходов частным бизнесом, чем менее активны граждане, тем больше можно на них паразитировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным главы Российского экспортного центра Андрея Слепнева, за первые шесть месяцев 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт России достиг 70 млрд долларов, увеличившись на 23%.

Любопытно, что положительная динамика наблюдается двадцатый месяц подряд. Россия стала продавать за рубеж больше металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).

Пшеница — лидер в зарубежных поставках продовольствия.

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