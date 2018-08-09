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Нормандия не сможет поставлят скот в Тегеран из-за санкций

Экономика

Французский регион потеряет до €15 млн от срыва сделки с Ираном

Руан, Франция, 9 августа 2018, 14:45 — REGNUM  Из-за экономических санкций США против Ирана сорвалась сделка между Тегераном и властями французского региона Нормандия о поставке скота, пишет газета Le Figaro 9 августа.

Нормандия должна была отправить на одну из крупнейших скотобоен Тегерана Seamorgh тысячи коров, рассказала прессе представитель местных властей Натали Гуле журналистам. Выгода от заключенного в 2016 году контракта должна была составить €10−15 млн.

Напомним, 7 августа вновь вступили в силу санкции США против Тегерана. В мае этого года Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году.

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Противостояние Ирана и США
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