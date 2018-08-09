Нормандия не сможет поставлят скот в Тегеран из-за санкций

Руан, Франция, , 14:45 — REGNUM Из-за экономических санкций США против Ирана сорвалась сделка между Тегераном и властями французского региона Нормандия о поставке скота, пишет газета Le Figaro 9 августа.

Нормандия должна была отправить на одну из крупнейших скотобоен Тегерана Seamorgh тысячи коров, рассказала прессе представитель местных властей Натали Гуле журналистам. Выгода от заключенного в 2016 году контракта должна была составить €10−15 млн.

Напомним, 7 августа вновь вступили в силу санкции США против Тегерана. В мае этого года Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году.