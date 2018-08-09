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Россельхознадзор: Казахстан недостаточно проверяет фрукты из третьих стран

Экономика

Общий вес не допущенной к ввозу продукции с начала августа составит 100 тонн

Оренбург, 9 августа 2018, 14:46 — REGNUM  С начала августа 2018 года сотрудники Россельхознадзора выявили пять случаев обнаружения карантинных объектов в продукции, ввезенной из Казахстана, происхождением из третьих стран, сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

Фрукты, ввозимые из Казахстана, как правило, заражены восточной плодожоркой и повиликой полевой. Общий вес не допущенной к ввозу продукции с начала августа составит 100 тонн.

В Россельхознадзоре отметили, что комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана осуществляет недостаточный контроль продукции из третьих стран.

Отметим, 7 августа сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли ввоз из Казахстана 20 тонн нектаринов, которые были заражены восточной плодожоркой.

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