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Украинский бизнес требует объявить мораторий на подорожание грузоперевозок

Экономика

Бизнес терпит огромные убытки

Украинский бизнес требует объявить мораторий на подорожание грузоперевозок
music4life
Грузовые вагоны

Киев, 9 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Бизнес на Украине потерял 13 млрд гривен ($480 млн) из-за непродуманных действий «Украинских железных дорог» (УЖД), говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации Украины, сообщает 9 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, украинская ассоциация предупредила в письме, что из-за действий УЖД бизнесмены Украины уже столкнулись с ростом тарифов на грузоперевозки на 25%. Если так и будет продолжаться, то затраты украинских предприятий на перевозку железорудного сырья вырастут на 350 млн гривен ($13 млн) в год, на перевозку энергетического угля — на 600 млн гривен ($2,25 млн) в год.

Таким образом, ассоциация предложила объявить мораторий на повышение цен на грузоперевозки.

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Напомним, ранее претензии к УЖД предъявил также концерн «Укрметаллургпром».

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Социально-экономический кризис на Украине
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