Нальчик, , 14:31 — REGNUM Повышать пенсионный возраст необходимо по нескольким причинам. Во-первых, пенсионный возраст в СССР был установлен в 30-е годы XX века, когда средняя продолжительность жизни в стране была 54 года. Все развитые страны давно подняли пенсионный возраст. Во-вторых, сейчас в России случилась демографическая яма, когда на одного пенсионера приходится почти один работающий. В этих условиях это не только экономически, но и психологически, и нравственно необходимо поднимать пенсионный возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель экспертно-аналитического совета при главе Кабардино-Балкарской Республики, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ Пшикан Таов.

При этом надо постоянно улучшать жизненный тонус пенсионеров, то есть увеличивать пенсии, медицинское обслуживание, предоставлять социальные услуги. Но откуда могут взяться все эти блага, если не увеличивать возраст. Кроме того, почти половина людей, ушедших на пенсию, продолжают работать, Совокупность всех этих факторов дает основание для повышения пенсионного возраста.

«В свою очередь повышение пенсионного возраста в обязательном порядке позволит увеличить размер пенсии. Также этот шаг позволит сгладить образовавшийся в 90-е годы демографический провал на рынке труда. В Кабардино-Балкарии положительно относятся к предложению правительства РФ. И экономически, и социально, и психологически, это сделать необходимо, то есть основания для повышения пенсионного возраста очень веские», — высказал свою точку зрения Таов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»