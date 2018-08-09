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Продажи Bentley в России в 2018 году выросли на 17%

Экономика

За полгода в России было продано 136 новых автомобилей Bentley

Москва, 9 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Объем рынка новых автомобилей Bentley в России за первое полугодие 2018 года увеличился на 17% больше по сравнению с за аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 9 августа аналитическое агентство «Автостат».

Как сообщается, за период с января по июнь 2018 года на российском рынке реализовано 136 автомобилей этой марки, тогда как за первые шесть месяцев 2017 года было продано 116 машин.

Более половины новых автомобилей Bentley (73 машины) было поставлено на учёт в Москве, ещё 15 автомобилей — в Санкт-Петербург. Также по несколько авто было зарегистрировано в Московской области, Краснодарском и Красноярском краях, в Башкирии, в Воронежской и Ленинградской областях.

Наиболее популярной моделью в России является внедорожник Bentley Bentayga. Всего за полгода было продано 112 таких машин. В тройку самых популярных вошли также Bentley Continental и Bentley Flying Spur. Являющаяся самой дорогой моделью Bentley Mulsanne была реализована в количестве четырёх машин.

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