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СМИ: под влиянием США Ирак разрывает экономические связи с Ираном

Экономика

ЦБ Ирака получил от минфина США обращение, в котором под угрозой «заморозки» активов предписывалось остановить операции с банками Ирана

Багдад, 9 августа 2018, 14:26 — REGNUM  В ответ на предупреждение властей США о недопустимости экономических отношений с иранской банковской системой правительство Ирака приостановило банковские транзакции с финансовыми учреждениями Ирана. Об этом сообщает иракское издание Al-Mada.

Отмечается, что Центральный банк Ирака получил от минфина США обращение, в котором под угрозой «заморозки» активов предписывалось остановить операции с банками Исламской Республики, попавшей под санкции США.

Кроме финансовой сферы, ограничения США коснулись и вопросов энергетического сотрудничества между Багдадом и Тегераном. В настоящее время иракские власти начали поиск «альтернативных Ирану источников энергии», отметили источники издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поощряет расширение торговли с Ираном. По её словам, Евросоюз «делает всё возможное», чтобы сохранить «ядерную сделку» с Тегераном.

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Противостояние Ирана и США
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