Новый сварочный робот приступил к работе на заводе каркасов кабин «КАМАЗа»

Набережные Челны, Татария, , 14:20 — REGNUM Первым из установленного технологического оборудования на новом заводе каркасов кабин «КАМАЗа» начал работать робот в учебной ячейке сварочного цеха, сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в производственном корпусе робот необходим для обучения персонала. Ранее 12 работников «КАМАЗа» прошли практику на заводе в Турции. Теперь им предстоит закрепить полученные знания на родном предприятии. В этом им поможет установленный сварочный робот.

В настоящее время на заводе идут пусконаладочные работы. По плану они продолжатся до ноября. По словам представителя «ДК РУС» Нильса Венера, новый завод станет самым современным в автомобильной мировой промышленности.

«На каждом новом предприятии цикл производства строится на основании последних технологических достижений, здесь в полной мере отражена пятая волна прогресса», — пояснил он.

Производство кабин на площадке будет запущено уже осенью, а в апреле 2019-го оно станет серийным.

Читайте ранее в этом сюжете: «Камаз» выпустил 23,3 тысячи двигателей и силовых установок с начала года