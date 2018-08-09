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Новый сварочный робот приступил к работе на заводе каркасов кабин «КАМАЗа»

Экономика

Предприятие станет самым современным в мировом автопроме

Набережные Челны, Татария, 9 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Первым из установленного технологического оборудования на новом заводе каркасов кабин «КАМАЗа» начал работать робот в учебной ячейке сварочного цеха, сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в производственном корпусе робот необходим для обучения персонала. Ранее 12 работников «КАМАЗа» прошли практику на заводе в Турции. Теперь им предстоит закрепить полученные знания на родном предприятии. В этом им поможет установленный сварочный робот.

В настоящее время на заводе идут пусконаладочные работы. По плану они продолжатся до ноября. По словам представителя «ДК РУС» Нильса Венера, новый завод станет самым современным в автомобильной мировой промышленности.

«На каждом новом предприятии цикл производства строится на основании последних технологических достижений, здесь в полной мере отражена пятая волна прогресса», — пояснил он.

Производство кабин на площадке будет запущено уже осенью, а в апреле 2019-го оно станет серийным.

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