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Жители Литвы живут одним днём: кто как экономит в Прибалтике

Экономика

Литовцы – самые неэкономные в Евросоюзе, а в Прибалтике о завтрашнем дне больше всего думают в Эстонии, посчитал Центробанк Литвы

Жители Литвы живут одним днём: кто как экономит в Прибалтике
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Транжира

Вильнюс, 9 августа 2018, 14:12 — REGNUM  Центробанк Литвы провёл исследование финансовой культуры жителей Прибалтики и выяснил, что жители Литвы в целом вообще не экономят и живут «одним днём», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом жители Литвы не просто не экономят, а даже тратят больше, чем зарабатывают. Траты превышают доходы в Литве на 0,5%. Экономисты ЦБ Литвы связывают это с тем, что население активно заимствует в финансовых учреждениях, однако весомую роль в таких тенденциях может оказывать и теневая экономика, которая в Литве по разным оценкам всё ещё составляет 20−25%.

Тем временем показатель Латвии — положительный: 2,7%, а жители Эстонии не просто самые экономные в Прибалтике (11,3%), но этот показатель даже превышает средний показатель по Евросоюзу, который составляет 10,8%.

Тем временем самая высокая норма экономии в ЕС и Европе в Швейцарии (не входит в ЕС) (22,9%) и Люксембурге (20,4%).

Анализ ЦБ Литвы также продемонстрировал, что каждый третий житель Литвы, если резко лишится заработка, на сэкономленные средства не проживёт и 30 дней.

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Экономика Литвы
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