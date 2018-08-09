Жители Литвы живут одним днём: кто как экономит в Прибалтике

Вильнюс, , 14:12 — REGNUM Центробанк Литвы провёл исследование финансовой культуры жителей Прибалтики и выяснил, что жители Литвы в целом вообще не экономят и живут «одним днём», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом жители Литвы не просто не экономят, а даже тратят больше, чем зарабатывают. Траты превышают доходы в Литве на 0,5%. Экономисты ЦБ Литвы связывают это с тем, что население активно заимствует в финансовых учреждениях, однако весомую роль в таких тенденциях может оказывать и теневая экономика, которая в Литве по разным оценкам всё ещё составляет 20−25%.

Тем временем показатель Латвии — положительный: 2,7%, а жители Эстонии не просто самые экономные в Прибалтике (11,3%), но этот показатель даже превышает средний показатель по Евросоюзу, который составляет 10,8%.

Тем временем самая высокая норма экономии в ЕС и Европе в Швейцарии (не входит в ЕС) (22,9%) и Люксембурге (20,4%).

Анализ ЦБ Литвы также продемонстрировал, что каждый третий житель Литвы, если резко лишится заработка, на сэкономленные средства не проживёт и 30 дней.