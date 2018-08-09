ВТБ продал свою сербскую «дочку» почти за 1 млрд рублей

Москва, , 14:10 — REGNUM В июле 2018 года закрыта сделка по продаже 100% акций сербской «дочки» ВТБ — VTB Banka a.d. Beograd. Об этом говорится в отчете группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2018 года.

Согласно данным отчётности, общая сумма сделки составила 0,9 млрд рублей, из которых 0,3 млрд составила прибыль банка. Исходя из текста документа, невозможно установить покупателя указанного актива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВТБ отказался предоставить ПАО «Компания «Сухой» кредитную линию на сумму 5 млрд рублей. Следует отметить, что «Сухой» разрабатывает и производит главным образом авиатехнику военного назначения, имеющую большое значение для обороноспособности России.

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