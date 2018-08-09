Завод «Электрокабель» поставил в Белоруссию 100 км спецкабеля

Кольчугино, Владимирская область, , 14:04 — REGNUM Сто километров кабеля специального исполнения — для использования внутри и вне герметических зон атомных электростанций — поставил Кольчугинский завод «Электрокабель» (структура УГМК, Уральской горно-металлургической компании) для строительства Белорусской АЭС, сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что продукция имеет повышенную пожарную безопасность и надежность, а также прошла жесткий контроль со стороны ВПО «Зарубежатомэнергострой», одной из структур госкорпорации Росатом.

«Ее специалисты проводят анализ состояния готовности производства к выпуску столь ответственной продукции, изучают данные входного контроля используемых материалов», — пояснила начальник отдела технического контроля АО «ЭКЗ» Марина Киселева.

Предполагается, что первый блок Белорусской АЭС, расположенной в Гродненской области, будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году, второй — в 2020 году.

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