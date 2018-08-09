В Оренбуржье за неделю уничтожено 100 тонн импортных фруктов

Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургской области пресечена попытка импорта в Россию из Казахстана 20 тонн нектаринов. Страной происхождения на маркировке продовольствия указан Узбекистан. Вся потенциально опасная продукция задержана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Как отметили специалисты, импортные нектарины перевозились вместе насекомыми-вредителями — восточной плодожоркой. Напомним, что это не первый случай с начала августа, когда в Россию через Казахстан пытаются ввести червивые фрукты.

Всего на госгранице с 1 по 7 августа выявлено пять случаев обнаружения карантинных объектов (восточной плодожорки, повилики полевой в персиках, нектаринах, сливах и винограде) в продовольственной продукции. Общий вес зараженной и не допущенной к ввозу продукции за первые дни августа достиг 100 тонн. Все задержанные фрукты подлежали уничтожению.

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