Больше половины крымских льготников выбирают деньги, а не лекарства

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Больше половины крымчан отказались от получения бесплатных медицинских препаратов по федеральной льготе в пользу денежной компенсации. Об этом 9 августа журналистам сообщил министр здравоохранения республики Александр Голенко.

«Из 140 тысяч крымчан, имеющих право на федеральную льготу на получение бесплатных лекарств, 90 тысяч выбрали компенсацию, которая на сегодня составляет 828 рублей», — отметил министр.

По его словам, в 2014 году все крымчане, которые попадали под эту льготу, автоматически получали право на бесплатные лекарства, но тогда республиканские власти не смогли его своевременно реализовать, поэтому многие впоследствии стали выбирать деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе складывается похожая ситуация. Специалисты Горздрава ранее также отмечали, что больше половины севастопольцев, имеющих право на получение медикаментов по федеральной льготе, отказывается от них, забирая деньгами, а потом эти же лекарства требуют по региональной льготе.

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