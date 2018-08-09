Прибалтика в ловушке неработающего NordBalt – цены на электричество растут

Вильнюс, , 13:47 — REGNUM Поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva зафиусировал резкий скачок цен на электроэнергию в Литве и Латвии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 августа. За последний отчётный период, по данным компании, с 30 июля по 5 августа, средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии составляла 61,17 евро за мегаватт-час. Это на 9,1% больше, чем неделей ранее. В Эстонии цены на электричество также подросли — до 59,48 евро за мегаватт-час, что на 7,4% больше, нежели за предыдущий отчётный период.

В компании рост цен связывают с жаркой погодой и понижением уровня воды на гидроэлектростанциях, однако ключевым фактом, в компании об этом не говорят, может быть неработающее электросоединение между Литвой и Швецией NordBalt, которое на ремонте находится до осени 2018 года.

С декабря 2016 года, когда подводный кабель из Литвы в Швецию ввели в эксплуатацию, он выходил из строя уже 31 раз, а его поломки всегда взвинчивали цены на бирже NordPool. Если средняя цена в литовской зоне биржи NordPool составляла порядка 35 евро за мегаватт-час, то, по признанию специалистов, в пик потребления и во время поломок NordBalt он достигала 118 евро, а в утренние часы — 200 евро за мегаватт-час.

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