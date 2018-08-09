«Повышение пенсионного возраста — точно не спонтанное решение властей»

Грозный, , 13:36 — REGNUM В России принимаются определенные меры поддержки населения, есть определенные программы, направленные на улучшение жизни населения. Не думаю, что решения, принимаемые правительством РФ, идут во вред людям, потому что наше государство социально ориентированное. Повышение пенсионного возраста — это поэтапная реформа, думаю, что механизм продуман и все шаги просчитаны, заявил корреспонденту ИА REGNUM заслуженный эколог Чеченской Республики Абдулмадид Лулуев.

Практически во всех бывших республиках СССР пенсионный возраст поднят давно. Надеюсь, что от повышения пенсионного возраста в России тоже будет польза. Пока делать какие-либо скоропалительные выводы рано.

«Население Чечни понимает, что государство, принимая какие-либо меры, не может это делать бездумно. Народ доверяет президенту России Владимиру Путину, потому что он своими последовательными решениями касаемо Чеченской Республики добивается положительных результатов. Доверие людей к президенту высокое, и принятые правительством РФ и главой государства решения не могут быть по определению направлены во вред людям. Жители нашей республики, давайте говорить откровенно, верят властям и с должным пониманием реагируют на их инициативу по повышению пенсионного возраста», — высказал свое мнение Лулуев.