Литовским свиноводам заплатят деньги за отказ от деятельности

Вильнюс, , 13:32 — REGNUM Почти 20 тыс. свиней — всё поголовье комплекса — в ближайшие дни будут уничтожены и утилизированы на свиноферме компании Idavang в Акмянском районе из-за обнаружения вируса АЧС на ферме. Это уже второй удар по компании — в 2014 году 19 тыс. свиней было уничтожено на свиноферме предприятия в Игналинском районе. Минсельхоз Литвы сегодня, 9 августа, объявил о компенсациях свиноводам за отказ от разведения свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За одну свинью будут платить 100 евро и ещё 1,5 тыс. евро на приобретение других животных. Правда, пока на эти цели в целом выделено только 3 млн евро.

Что касается Idavang, то специалисты сейчас выясняют, как именно вирус АЧС попал на ферму, которая придерживалась высших мер биологической безопасности, строго соблюдала все меры защиты, однако вирус АЧС всё равно проник в хозяйство.

Напомним, АЧС в Литве стала резко распространяться с 2013 года, а уже в 2014 году в Литве говорили о полноценной эпидемии. В итоге вирус проник из Литвы в Латвию, Польшу, а осенью 2017 года впервые был зарегистрирован и в Калининградской области РФ.