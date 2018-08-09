Ответ России на санкции США может быть только военно-политическим

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Реакция рынков на сообщение об очередных санкциях пока носит эмоциональный характер, а ответ России на очередное эмбарго может быть только военно-политическим, потому что экономический вес двух стран несопоставим, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Ранее в Госдепе США сообщили о введения новых санкций против России с 22 августа. Обвиняя Россию в организации «химической атаки в Солсбери», Госдеп намерен запретить экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью (в том числе электронных устройств). Тремя месяцами позднее возможно также понижение уровня дипломатических отношений и сокращение объемов взаимной торговли.

«Сейчас рынки реагируют на сообщения о санкциях эмоционально. Эмоций больше, чем расчета, потому что пока не очень понятно, что считать. Коснутся ли эти санкции госдолга, Сбербанка, долларовых расчетов? Если да, то последствия будут очень серьезными. Но рынки пока этого не знают.

Ответить США на экономическом поле Россия не может. Наши экономики несопоставимы, и ущерб, который США может нанести нам, не идет ни в какое сравнение с возможным влиянием ответных мер. И еще неизвестно, кому предложенные ответные меры, вроде прекращения поставок ракетных двигателей, нанесут больший ущерб, им или нам.

Российская экономика слишком слаба для того, чтобы мы могли выстраивать какую-то альтернативную стратегию. Ответ на санкции может быть только военно-политическим. Возможно, именно его мы и увидим. Станет ли нам от этого лучше — другой вопрос».