Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Зона платной парковки в Петербурге расширится в 25 раз. Об этом заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

«Практически сейчас мы рассматриваем всю центральную часть города, но с дальнейшим расширением», — заявил Харлашкин.

Напомним, у Городского центра управления парковками то и дело возникают проблемы. На днях вышла из строя система оплаты стоянки через SMS. Однако самой большой трудностью всегда было то, что невозможно выписать штрафы гражданам, которые за стоянку вовсе не заплатили — полиция не раскрывала данные горожан чиновникам. В итоге за прошлый год пилотная зона платной парковки в Петербурге заработала лишь 96 млн рублей против 5,3 млрд рублей у Москвы.

Теперь же, по словам Харлашкина, проблема решена: после введения поправок в законы, МВД получило право передавать городским чиновникам персональные данные нарушителей. И парковку в Петербурге решили расширить.

«Будет 62 тысячи мест. Сегодня у нас 1 832 места в пилотной зоне», — заявил Харлашкин в эфире правительственного портала «Город+». Подробная схема будущей зоны имеется на сайте КРТИ.