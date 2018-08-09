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Территория ОЭЗ в Воронежской области может быть расширена

Экономика

Все возможности для этого естьВсе возможности для этого есть

Воронеж, 9 августа 2018, 12:54 — REGNUM  Территория особой экономической зоны в Воронежской области со временем может быть расширена. Об этом журналистам 9 августа сообщил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

«Если мы в течение четырех-пяти лет сумеем максимально освоить эту площадку, можно будет думать о расширении. У нас есть рядом земельный участок, это собственность Каширского района. Мы договорились с главой, он его дает в долгосрочную аренду и мы его планируем под развитие», — поделился планами глава региона.

По словам Александра Гусева, в особую экономическую зону планируется привлечь не менее 30 млрд инвестиций, создать планируется около трех тысяч рабочих мест.

«Безусловно, для нас это дополнительный и новый стимул для развития, потому что на территории особой экономической зоны появляются дополнительные финансовые преференции для резидентов», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что через пять-семь лет, после истечения срока окупаемости, налоговые отчисления от резидентов ОЭЗ и в региональный, и в федеральный бюджеты вырастут.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа проект особой экономической зоны был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, несмотря на то, что создание ОЭЗ на территории РФ на данный момент приостановлено, воронежский проект одобрил и поддержал. Документально оформить создание ОЭЗ в регионе власти рассчитывают в течение ближайших месяца — полутора, а уже в 2019 году там ждут первых резидентов.

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Особые экономические зоны
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