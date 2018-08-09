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Сокращение выпуска ракет «Протон-М» отразится на их стоимости

Экономика

Об отказе от «Протонов» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Сокращение выпуска ракет «Протон-М» отразится на их стоимости
Иллюстрация: Mil.ru
«Протон-М»

Москва, 9 августа 2018, 12:54 — REGNUM  Производство ракет «Протон-М» будет обходиться в 2−2,5 раза дороже из-за сокращения выпуска. Носитель будет стоить, как ракета «Ангара-А5», пишет в научном журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» один из разработчиков ракет «Ангара» Александр Медведев.

Если вместо семи изделий «Протон-М» в год будут выпускать одну-две ракеты, себестоимость вырастет примерно в 2−2,5 раза. Сумма будет соизмерима с себестоимостью первого образца ракеты-носителя «Ангара-А5», отметил специалист.

Во сколько обошлась первая «Ангара», в статье не говорится. Отмечено, что производство заняло три года, и все накладные расходы предприятия вошли в себестоимость. Выпуск ракеты «Протон-М» обходится в 1,4 млрд рублей в ценах 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что использование госкорпорацией ракет-носителей «Протон» в ближайшее время будет прекращено. После этого полеты, по его словам, будут осуществляться исключительно на «Ангаре».

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