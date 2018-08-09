В Россию не пропустили 153,5 тонны сельхозтоваров из Киргизии и Казахстана

Новосибирск, , 12:50 — REGNUM Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области в начале августа задержали на посту «Карасук» задержали около 153,5 тонны сельхозпродукции, направлявшейся из Киргизии и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что киргизстанские поставщики пытались провезти на территорию России почти 53,2 тонны нектаринов, абрикосов, персиков, груш, винограда, слив, клубники, а также 300 кг китайских орехов макадамия без сертификатов, в упаковках без соответствующей маркировки и по неверно составленным сопроводительным документам.

По этим же причинам в Россию не смогли попасть грузовые машины с казахстанским репчатым луком, виноградом, нектаринами, яблоками, сливами и острым перцем общим весом в 100 тонн.

Перевозчиков оштрафовали, а всю не прошедшую фитосанитарный контроль сельскохозяйственную продукцию направили обратно в Казахстан и Киргизию.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале августа 2018 года сотрудники Оренбургского областного управления Россельхознадзора запретили ввоз в Россию 214 тонн сельхозтоваров из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Туркестанские поставщики пытались провезти эту сельскохозяйственную продукцию по недействительным фитосанитарным сертификатам и документам с недостоверной информацией о грузе.